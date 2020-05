Aulas non molla: "Contro la Juventus con entrambi i piedi legati e la testa mozzata"

Il numero del Lione non riesce ad accettare la decisione del governo francese, che ha detto stop alle competizioni: "Siamo troppo stupidi".

Una minima percentuale di campionati ha deciso di rinunciare alla conclusione della stagione 2019/2020. Mentre l'Europa si prepara a riaprire quasi completamente il calcio a porte chiuse, dalla al , dalla alla Grecia, in stop definitivo al campionato. Ma non ovviamente alle gare continentali dei club transalpini.

Una situazione che preoccupa enormemente Aulas, presidente del che in queste settimane ha chiesto al governo e alla federazione di tornare sui propri passi per riprendere il campionato ed annullare i verdetti emessi, tra cui l'esclusione del suo club dalle competizioni europee. Causa classifica pre-covid.

Aulas ha grossi dubbi sul futuro del calcio in Francia e sul match di ritorno degli ottavi di Champions contro la :

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

"Ci troveremmo con entrambi i piedi legati e la testa mozzata per giocare contro i bianconeri, che nel frattempo avranno ripreso la competizione dalla fine di giugno".

La non è ancora certa del ritorno in campo, ma la sensazione è che a metà giugno si possa riprendere il campionato. Per questo motivo Aulas guarda con timore alla Champions, che a meno di sorprese dovrebbe disputarsi il prossimo agosto.

Aulas, intervistato dall'Equipe, non riesce a capire la decisione del governo:

"I protocolli sanitari sono ora strumenti standardizzati , la UEFA è arrivata persino al punto di rilasciare un protocollo unico, che però in Francia non guardiamo nemmeno. E' uno scandalo assoluto".

Il numero del Lione evidenzia come il presidente della federazione francese abbia partecipato agli stessi incontri con Tebas, leader spagnolo: