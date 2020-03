L'augurio di Solskjaer: "Si spera che le mogli dei giocatori sappiano crossare…"

In tempo di Coronavirus è inevitabile per i giocatori allenarsi nelle rispettive abitazioni seguendo i programmi personalizzati stilati dai loro club: questo è anche il caso del di Ole Gunnar Solskjaer.

Il tecnico norvegese ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei 'Red Devils', sottolineando l'importanza del lavoro da casa per non farsi trovare impreparati quando l'emergenza finirà.

"I giocatori hanno programmi individuali e diete da seguire: potrebbero approfittare di questo periodo per lavorare su qualcosa di specifico per i loro ruoli in campo".