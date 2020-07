Auguri speciali per Zaniolo, sms da Modric: "Happy birthday crack"

Piacevole sorpresa per Zaniolo, che nel giorno del suo ventunesimo compleanno ha ricevuto anche gli auguri di Modric.

E' stato un ventunesimo compleanno molto speciale quello di ieri per Nicolò Zaniolo che, in attesa di tornare finalmente in campo dopo la rottura del crociato, ha festeggiato in famiglia.

Ma tra i tanti messaggi di auguri ricevuti da Zaniolo, secondo quanto riporta 'Tuttosport', ce n'è stato uno particolarmente gradito e forse inatteso. Quello di Luka Modric.

Il regista del , d'altronde, non ha mai nascosto la sua grande stima per Zaniolo citato in una recente intervista tra i migliori giocatori del nostro campionato.

"Ora ci sono giovani che promettono molto, su tutti Zaniolo , talento puro. Anche Sensi è molto interessante, poi mi piacciono Insigne, il Papu Gomez, Ribery e Bennacer".

Ecco quindi che lo stesso Modric ha deciso di inviare un sms di auguri a Zaniolo con poche parole, ma abbastanza chiare: "Happy birthday crack".

Il centrocampista della , ovviamente, ha molto apprezzato rispondendo a Modric con emoticon di cuori e baci. Tra numeri uno ci si intende.