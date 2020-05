Augsburg-Wolfsburg dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Ricomincia il calcio, ricomincia la Bundesliga con la 26esima giornata e Augsburg-Wolfsburg: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

A porte chiuse, in una diversa atmosfera, torna la . Lo fa con la 26esima giornata, una delle gare che il campionato tedesco dovrà recuperare da qui alle prossime settimane, così da portare a termine il torneo ed emettere sul campo i verdetti. Tra le gare odierne anche -.

Si riparte con i vecchi obiettivi per i due team in campo, ovvero rispettivamente la salvezza e l' . Sarà una gara essenziale non solo per riprendere confidenza con gli avversari, ma anche e sopratutto per acquistare fiducia in vista dei prossimi match di campionato.

L'Augsburg torna in campo con 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto, ovvero quello che a fine campionato porterà l'occupante a sfidare la terza della Zweite Bundesliga per un posto in massima serie nel 2020/2021. Per il Wolfsburg invece la zona Champions è lontana, ma non quella relativa all'Europa League: in piena corsa.

Il tecnico dell'Augsburg, Herrlich, non sarà in panchina dopo aver violato il protocollo di Bundesliga per fare la spesa: si è auto-sospeso.

In questa pagina tutte le informazioni su Augsburg-Wolfsburg: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

AUGSBURG-WOLFSBURG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Augsburg-Wolfsburg

Augsburg-Wolfsburg Data: 16 maggio 2020

16 maggio 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO AUGSBURG-WOLFSBURG

Augsburg-Wolfsburg, gara valida per il recupero del 26esimo turno di Bundesliga, si giocherà sabato 16 maggio 2020 alle ore 15. Appuntamento alla WWK Arena di Augusta, impianto che sarà ovviamente privo di tifosi a causa dei divieti di assembramento dovuti al coronavirus. Sarà il 38enne tedesco Felix Zwayer a dirigere il match.

Il match tra Augsburg e Wolfsburg sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky, all'interno di Diretta Bundesliga, in cui saranno trasmesse le gare delle 15:30, con ovvi collegamenti repentini in caso di goal. Per seguirla basterà sintonizzarsi sui canali 203 o 242.

Sarà possibile seguire in diretta Augsburg-Wolfsburg anche in , sempre all'interno di Diretta Bundesliga: per farlo occorre Sky Go, da scaricare su cellulare, tablet e pc. La seconda opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio dello sport, tra cui il campionato tedesco.

AUGSBURG (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Sucky, Jedvaj, Max; Khedira, Baier; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Otavio; Arnold, Schlager; Santos, Mehmedi, Brekalo; Steffen