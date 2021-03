Audero ricorda la Juventus: "Di Cardiff si è parlato troppo, in realtà successe poco"

La stagione 2016/2017 fu densa di soddisfazioni per Emil Audero che, nell'ultimo turno di campionato, fece il suo esordio con la Juventus al 'Dall'Ara' di Bologna: una settimana prima del 3 giugno, giorno della finale di Champions League persa dai bianconeri contro il Real Madrid.

Il portiere italo-indonesiano partecipò alla spedizione di Cardiff, attorno alla quale si è detto tutto e di più: l'ipotesi che ci sia stata una rottura all'interno dello spogliatoio proprio nell'intervallo della sfida è quella che va per la maggiore, anche se Audero ha preferito rimpicciolire il 'caso' ai microfoni di 'FanPage'.

"Quell’anno fu bellissimo ed è stato l’anno in cui ho fatto l’esordio quindi lo ricorderò sempre. Arrivare ad una finale di Champions te lo fa ricordare ancora di più. Per me quella Juve era una della più forti degli ultimi anni, anche messa a confronto con quelle recenti come gruppo e come personalità all’interno dello spogliatoio. Poi ha cercato sempre di cambiare e migliorare ma quella lì aveva qualcosa in più. Il finale amaro rovinò un po’ il viaggio ma, che dire, sono ricordi bellissimi. A vent’anni arrivare in finale di Champions e debuttare una settimana prima sono cose che rimangono impresse. Si è parlato troppo dell’intervallo di Cardiff ma in realtà poi era successo poco. Un’annata bellissima, squadra composta da campioni veri e per tante cose quella stagione rimarrà sempre nella mia mente".