Aubameyang gioca a calcio 7 a Gallarate: sorpresa al centro sportivo

Anche in passato l'attaccante dell'Arsenal aveva organizzato partitelle improvvisate durante le vacanze: stavolta con lui anche Kutuzov.

Conclusi i campionati nazionali, per i giocatori di e non solo è tempo di vacanze, in attesa dell'imminente nuova stagione. C'è chi torna in patria, chi opta per il mare e chi invece come Pierre-Emerick Aubameyang vola in , a Gallarate, per una sfida di calcio a 7.

Molto legato a Milano e dintorni per il passato nelle giovanili, alla pari dei fratelli, Aubameyang è spesso tornato in Italia per giocare amichevoli e partitelle improvvisate: dopo Varese e Legnano, stavolta la comparsata a Gallarate tra lo stupore dei presenti.

L'attaccante dell' , autore di 22 reti nella Premier appena conclusa, è stato protagonista della sfida 7 contro 7 al centro sportivo di Gallarate: con lui anche Vitali Kutuzov, con un passato al e Bari, che dopo il calcio si è datto persino all'hockey.

A scendere in campo alcuni giocatori militanti nelle serie dilettantistiche in provincia di Varese: a fine gara l'ex attaccante del ha regalato diverse casacche dell'Arsenal a compagni di squadra ed avversari, dimostrando ancora una volta il suo grande amore per l'Italia.

Per Aubemayang, a meno di sorpese, anche la prossima stagione sarà in maglia Arsenal: come ogni anno però si parla di calciomercato attorno a lui, sopratutto relativamente a quel Milan che da anni vorrebbe riportarlo in rossonero dopo più di un decennio.