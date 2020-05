Attrito in Lega: due fazioni si scontrano sulle quattro gare da recuperare

Nel Consiglio di Lega due fazioni opposte si sarebbero scontrate sul recupero delle quattro gare: alcune squadre vogliono disputarle subito.

Nell'odierno Consiglio di Lega, le squadre di si sono riunite come di consueto per discutere della ripresa del campionato. Il risultato? Un nuovo scontro su una decisione cruciale da prendere prima del riavvio.

Come ricorderete, infatti, ci sono ancora quattro partite da recuperare della 25a giornata prima di proseguire normalmente il campionato: - , - , - e - .

In Lega ci sarebbero due fazioni opposte come riportato dall'Ansa: alcune squadre vorrebbero prima disputare queste partite e poi proseguire, altre vorrebbero recuperare le quattro partite solamente in un turno infrasettimanale più avanti.

Ci sarebbe stato un vero e proprio attrito tra le due parti. Un nuovo problema in più, insomma, verso la ripartenza della Serie A.