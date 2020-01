Attraversa il Regno Unito a piedi in mutande: il Liverpool gli regala un biglietto

Michael Cullen, noto come 'Speedo Mick', è tifoso dell'Everton, ma il Liverpool gli ha regalato un biglietto per il derby per la sua iniziativa.

Una camminata da 1700 km , dal punto più al nord est della Gran Bretagna fino al sud ovest, attraversando citt à in mutande, con un secchiello e un cappello a forma di albero di natale. L'iniziativa di beneficienza di Michael Cullen, 55enne inglese, ha già fatto il giro del mondo.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Cullen è più conosciuto come 'Speedo Mick', famoso tifoso dell' abbonato e noto per andare alle partite solo in costume e cuffia da piscina (da cui il soprannome che ricorda il noto brand di abbigliamento da nuoto). Camminerà per 1000 miglia per circa 2 mesi con un secchiello per raccogliere fondi e destinarli a iniziative per i meno fortunati. L'obiettivo è raggiungere le 100mila sterline, ed è già oltre metà.

La sua camminata passa anche dalla sua città, , dove farà una pausa e assisterà alla sfida tra Liverpool ed di . Nonostante abbia già il suo biglietto per il settore ospiti, il Liverpool ha deciso di donargli un biglietto per la tribuna centrale di Anfield.

“Sono tifoso dell’Everton e spero che il Liverpool perda sempre, ma certe cose vanno oltre il calcio. I tifosi del Liverpool sono stati fantastici, hanno donato migliaia di sterline. Sarò 20 file sopra Klopp, spero che infili una banconota da dieci sterline nelle mie mutande. Potrebbe anche farlo, se ne sentisse parlare” .

Speedo Mick poi si rimetterà in marcia verso la Cornovaglia, dove terminerà la sua marcia. Con la speranza di avere un secchiello sempre più pieeno.