Attimi di tensione dopo Inghilterra-Italia: Donnarumma battibecca con un tifoso

Gigio Donnarumma è stato preso di mira da un tifoso all'esterno del Molineux: si è diretto minacciosamente verso di lui, poi è tornata la calma.

Prima un disimpegno sbagliato con i piedi che quasi è costato carissimo all'Italia. Poi un riflesso miracoloso su Mount, anche se con l'ausilio della traversa. Quindi un resto di serata particolarmente tranquillo, con l'Inghilterra che non lo ha costretto ad altri interventi. Ad essere stato agitato, semmai, è stato il post gara di Gigio Donnarumma.

Tutto è accaduto fuori dal Molineux di Wolverhampton, dove i giocatori dell'Italia erano pronti a risalire sul pullman dopo aver pareggiato senza reti contro l'Inghilterra. Tra questi, anche Donnarumma. Che tra le decine di tifosi - anche inglesi - presenti, ha distintamente sentito una voce anomala. E non si è trattenuto.

Una persona, forse italiana e forse di fede milanista, ha iniziato a prendere di mira il portiere del PSG. E questi, che si stava dirigendo verso il pullman, ha fatto rapidamente marcia indietro. Si è diretto verso il proprio interlocutore ed è iniziato uno scambio di insulti piuttosto fitto, anche se la situazione non è degenerata in un contatto fisico tra i due.

Donnarumma ha poi ritrovato la calma, anche se a fatica. E ha virato verso quei tifosi che lo stavano chiamando a gran voce, intenti a chiedergli un autografo o una foto ricordo. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'ex portiere del Milan ha in seguito minimizzato l'accaduto con lo staff dell'Italia, definendolo "una sciocchezza".

L'episodio riporta alla mente quanto accaduto a ottobre di un anno fa a San Siro, in occasione della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna: in quell'occasione, fresco di trasferimento a parametro zero a Parigi, Donnarumma venne insultato da parte del pubblico presente allo stadio sin dalla lettura delle formazioni ufficiali.