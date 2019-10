Attimi di paura per Dani Alves: aggredito dalle vespe in campo

Paura per Dani Alves durante la sfida tra San Paolo e Fortaleza: l'ex Barcellona e Juventus è stato aggredito da uno sciame di vespe in campo.

Ieri Dani Alves con il suo San Paolo non ha dovuto affrontare soltanto il Fortaleza in campo. Il terzino brasiliano ha dovuto sfidare anche un altro avversario ben più pricoloso: le vespe.

L'ex , e è stato infatti attaccato da uno sciame di insetti mentre si preparava a battere il calcio d'angolo. Le vespe avevano infatti fatto il nido sulla bandierina del corner.

Appena il brasiliano si è avvicinato, le vespe lo hanno preso d'assalto e l'arbitro è stato costretto a fermare il gioco per cinque minuti. Nessuna conseguenza fortunatamente per il giocatore.

En el partido de hoy entre el São Paulo y Fortaleza, un banderín de corner se lleno de avispas que picaron a varios jugadores de ambos equipos, entre ellos a Dani Alves. No tuvieron mejor idea que taparlas con una bolsa. #FutbolBrasilero🇧🇷 pic.twitter.com/6q6x9OiO8c — Lucas 🏆⚪❤⚪ (@lucas_ceja) October 6, 2019

Per evitare altri casi simili nel corso del match, la bandierina è stata coperta con una borsa di plastica. Rimedio non proprio funzionale, ma che ha sventato altri pericoli per i giocatori in campo.

Dani Alves peraltro non ha un ottimo rapporto con gli insetti, visto che soltanto poche settimane fa era stato molto spaventato da una falena.