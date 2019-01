Atti osceni in luogo pubblico a Belfast: indagato Whyte dell'Oxford

Si prospettano tempi dure per il giocatore dell'Oxford United e della nazionale nord irlandese Gavin Whyte. Tutta colpa di un video nel quale, per le strade di Belfast e durante le ore notturne insieme ad un amico, il ragazzo compie degli atti osceni.

Riguardo a tale comportamento la Polizia ha dichiarato pubblicamente l'apertura di una indagine dopo che il video è stato pubblicato sui social.

" La polizia è a conoscenza di un video sui social media e sta conducendo indagini in merito ".

L'episodio è stato così commentato dal commissario tecnico della nazionale Michael O'Neill.

"Quello che viene posto in essere nel video è molto al di sotto degli standard che ci si aspettano da un giocatore della nazionale. Sono sicuro che l'Oxford saprà emettere sanzioni esemplari e che anche la federazione irlandese possa prendere le misure appropriate affinchè tragga una importante lezione da questo episodio".

Sorpreso invece da quanto visto il manager dell'Oxford Karl Robinson.

"Gavin è un giovane molto tranquillo, totalmente diverso da quello che si evince dal video. Il ragazzo è molto rammaricato per quello che ha fatto e sa che non avrebbe dovuto fare. Aveva bevuto troppo, e ci dovremo occupare di questo. Non ha importanza che sia un calciatore famoso, è un comportamento sbagliato ad ogni livello".