Attacchi per la cena 'dorata', Ribéry si sfoga sui social: "Non devo niente a nessuno"

La pausa invernale del Bayern Monaco doveva essere, almeno apparentemente, piuttosto tranquilla nonostante la classifica lo veda a -6 dal Borussia Dortmund capolista in Bundesliga. Non lo è del tutto almeno per Franck Ribéry, al centro di una polemica social che lo ha visto protagonista.

Il francese ha postato sui propri profili Twitter e Instagram un messaggio molto duro per rispondere alle critiche ricevute in seguito a un suo video.

Ribéry si è infatti fatto filmare nel celebre ristorante Nusr Et con una bistecca di carne ricoperta d'oro, che si dice possa essere costata un migliaio di euro.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7 👑 #ELHAMDOULILLAH 🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) 3 gennaio 2019

Tra le crtiche ricevute, anche quella della giornalista francese Audrey Pulvar, la quale ha sottolineato come Ribéry potrebbe spendere meglio i suoi soldi.

L'ala del Bayern ha deciso di rispondere in maniera durissima, sottolineando come si stesse soltanto godendo una vacanza con la sua famiglia.

Questo il messaggio postato da Ribéry:

"Mettiamo subito le cose in chiaro in questo 2019. Cominciamo dagli invidiosi, dalla gente arrabbiata che è nata da un preservativo rotto. Fottetevi, le vostre madri, le vostre nonne e il vostro intero albero genealogico. Io non vi devo niente, il mio sucesso è soltanto grazie a Dio, a me, alla mia famiglia e ai miei amici che hanno creduto in me. Gli altri sono sempre stati sassolini nelle mie scarpe".

"In secondo luogo, agli pseudo-giornalisti che hanno sempre criticato me e tutto ciò che faccio (in ultimo, il costo di quello che mangio!)... Quando faccio beneficienza (perché mi hanno insegnato che bisogna sempre dare quando si riceve molto) perché nessun media nazionale ne parla? Preferite parlare di come passo le vacanze con la mia famiglia, guardate ogni mia mossa, cosa mangio e ogni cosa. Siete sempre pronti per queste cose futili".