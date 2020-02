Attaccanti e centrocampisti offensivi ancora a 0 goal in Serie A: comanda Ayé

Sono 14 gli attaccanti e i centrocampisti offensivi che non hanno ancora trovato la via del goal: presente anche Bernardeschi.

Dopo 23 giornate di campionato è giusto fare qualche bilancio prendendo in esame dati interessanti e sfiziosi: come quello degli attaccanti e dei centrocampisti offensivi che non hanno ancora segnato in .

Nonostante la loro posizione in campo li favorisca, questi giocatori non sono riusciti a timbrare il cartellino: questa speciale classifica è guidata da Ayé, a cui non sono bastati 867 minuti per trovare la via del goal, mentre Bernardeschi si colloca subito dietro insieme a Paquetá che completa il podio.

Ayé ( ) 867' Bernardeschi ( ) 774' Paquetá ( ) 748' Floccari ( ) 724' Castillejo (Milan) 701' Douglas Costa (Juventus) 456' Paloschi (SPAL/ ) 443' Sottil ( ) 399' Favilli ( ) 365' Saponara (Genoa/ ) 330' Politano ( / ) 324' Ghezzal (Fiorentina) 265' Cutrone (Fiorentina) 258' Destro ( /Genoa) 187'

Delusione fin qui anche per Castillejo e, soprattutto, Douglas Costa, infortunatosi di nuovo appena pochi giorni fa. C'è tanta Fiorentina in questa graduatoria: Sottil, Ghezzal e Cutrone, con quest'ultimo che però è arrivato solamente a gennaio in prestito dal Wolverhampton.

Due giocatori per la SPAL che, non a caso, ha anche il peggiore attacco del torneo: toccherà a Di Biagio ridare linfa al reparto avanzato spallino per centrare una salvezza divenuta improvvisamente una chimera.