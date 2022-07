Atletico sulle tracce di Bernardeschi: primi sondaggi per l'ex Juve

I Colchoneros hanno avviato i primi contatti con il giocatore che ha appena terminato la propria avventura con la maglia bianconera.

Futuro in Spagna per Federico Bernardeschi? Scenario forse ancora troppo prematuro, ma nel frattempo l'Atletico Madrid ha mosso i primi passi, traducibili in una presa di contatto con l'entourage del giocatore. Lo riporta 'Sky Sport'

Il classe 1994, dopo aver terminato la sua ultima esperienza di cinque anni con la maglia della Juventus, è a tutti gli effetti un calciatore senza contratto e quindi appetibile per diversi club.

Italiani e non solo, evidentemente. Tra i confini nazionali infatti si registra il gradimento del Napoli come confermato in prima persona dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, i campani non hanno affondato il colpo e per questo motivo l'Atletico si è iscritta alla corsa che porta al calciatore carrarino, in attesa di capire se saranno proprio i Colchoneros a sferrare la zampata decisiva che potrebbe portare Bernardeschi verso la prima esperienza all'estero.

Con la maglia della Juventus, l'ex Fiorentina ha giocato 183 partite ufficiali segnando 12 goal e fornendo 24 assist. Una delle sue migliori prestazioni in maglia bianconera risale proprio alla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid del 12 marzo 2019.

Notte in cui la Juve ribaltò lo 0-2 dell'andata grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, propiziata appunto da un assist e da un rigore procurato da parte di Bernardeschi.