Atletico, problema muscolare per Filipe Luis: è a rischio per la Juventus?

Il terzino dell’Atletico Madrid, Filipe Luis, ha riportato un problema muscolare. Da capire se ci sarà in Champions con la Juventus.

Notizie non buone per Diego Pablo Simeone e per l’Atletico Madrid a nove giorni dalla sfida valida per gli ottavi di ritorno di Champions League con la Juventus.

Con DAZN segui in esclusiva la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel corso del match di campionato che ha visto i Colchoneros impegnati sul campo della Real Sociedad, Filipe Luis ha riportato un problema muscolare che l’ha costretto a lasciare il campo dopo 45’.

A confermarlo è stato lo stesso Atletico Madrid attraverso un post pubblicato attraverso il profilo ufficiale Twitter.

| @FilipeLuis tuvo que ser sustituido por precaución debido a molestias musculares en la pierna. #RealSociedadAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 marzo 2019

“Filipe Luis è stato sostituito in via precauzionale a causa di un problema muscolare ad una gamba”.

Il terzino brasiliano, dopo la prima frazione di gioco, non è rientrato dagli spogliatoi ed è stato sostituito da Santiago Arias.

Non resta ora che capire quale sia l’entità dell’infortunio riportato dall’ex Chelsea e se la sua presenza in vista della prossima sfida di Champions League con la Juventus è realmente da considerarsi a rischio.

Filipe Luis, nel corso di questa stagione, è stato costretto ai box per diverse settimane a causa di un infortunio muscolare, ma è comunque riuscito a totalizzare 17 presenze in campionato, alle quali si aggiungono altre 5 in Champions League.