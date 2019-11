Atletico Madrid, si rivede Vrsaljko: torna ad allenarsi dopo 10 mesi

13 gennaio 2019, - 6-2. L'ultima presenza di Sime Vrsaljko con la maglia dell'Inter e più in generale su un campo da calcio. Poi il problema al ginocchio, l'operazione e uno stop lunghissimo, di 10 mesi.

Dopo un calvario apparso quasi senza fine, il terzino croato è tornato ad allenarsi sul campo con l'Atlético Madrid. L'Inter non lo ha riscattato, lui non si è arreso e ora inizierà una fase di lavoro personalizzato.

Per Vrsaljko è previsto un rientro progressivo in gruppo, prima di poter tornare a totale disposizione di Simeone, presumibilmente nel 2020.

👋 Welcome back, @Vrsaljko! 😊

🇭🇷 The Croat is to carry out personalised readjustment sessions and will progressively start training with his teammates.

👉 https://t.co/nrWswM4aQI

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/zzfW1qpezB