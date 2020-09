Atletico Madrid-Suarez, c'è l'accordo: ma tarda la rescissione con il Barcellona

Luis Suarez ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid, ma da Barcellona viene rallentato l'affare: i catalani non vogliono rinforzare una rivale.

Tra Luis Suarez e l' è tutto fatto. E prova di questo arriva anche dalla semplicità con cui l'Atletico Madrid sta cedendo in queste ore Alvaro Morata alla (lo spagnolo sta sostenendo le visite mediche).

L'attaccante del ha raggiumnto un accordo per le prossime due stagioni, a 9 milioni netti all'anno. L'operazione è però soggetta a due condizioni: primo, la partenza di Alvaro Morata alla Juventus a ; secondo, la rescissione definitiva tra Luis Suarez ed il Barcellona.

L'articolo prosegue qui sotto

Se per il primo punto non ci sono problemi, per il secondo la questione è differente. Sabbero sorti alcuni problemi con la documentazione della rescissione, ed inoltre qualche esponente del Barcellona (il presidente Bartomeu in primis) si è messo di traverso alla trattativa.

Altre squadre

Il motivo? Il Barcellona non vuole avvantaggiare e rafforzare in questo modo un avversario diretto per il titolo, com'è proprio l'Atletico Madrid. Secondo fonti consultate da Goal, all'Atletico di Madrid si teme che l'operazione possa infrangersi all'ultimo minuto, nonostante l'accordo verbale con Luis Suarez.

Le alternative al Pistolero sarebbero nuovamente Edinson Cavani, ancora svincolato, o Luis Suarez. Sì, avete capito bene, ma è solo un caso di omonomia: Luis Javier Suárez Charris, attaccante colombiano di proprietà del .