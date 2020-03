Atletico Madrid-Siviglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atletico Madrid ospita il Siviglia nella sfida Champions della 27ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Prima di sfidare la negli ottavi di , il di Julen Lopetegui affronta in trasferta l' di Diego Pablo Simeone per la 27ª giornata della . Il confronto mette in palio punti pesanti per la zona Champions. Gli andalusi sono terzi in classifica con 46 punti, frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, i Colchoneros si trovano al 5° posto a quota 44, con un cammino di 11 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Atletico Madrid-Siviglia in diretta streaming su DAZN

Nei 151 confronti nella Liga fra le due squadre, l'Atletico Madrid è in vantaggio sul piano statistico con 58 successi, 50 pareggi e 42 vittorie del Siviglia. I Colchoneros sono reduci da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 2 giornate di campionato, mentre gli andalusi hanno collezionato una sconfitta, un pareggio e 2 successi di fila nelle ultime 4 gare della Liga.

L'ex juventino Alvaro Morata è il miglior marcatore della squadra di Simeone con 7 reti realizzate in campionato, l'ex milanista Lucas Ocampos invece è il bomber del Siviglia nel torneo con un bottino di 9 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Siviglia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Siviglia

Atletico Madrid-Siviglia Data: 7 marzo 2020

7 marzo 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ATLETICO MADRID-SIVIGLIA

Atletico Madrid-Siviglia si disputerà il pomeriggio di sabato 7 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Il fischio di inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Alejandro Hernández Hernández, è in programma per le ore 16.00. Sarà il 152° confronto nella Liga fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato spagnolo, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Atletico Madrid-Siviglia. Quest'ultima sarà visibile per i suoi clienti anche nelle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Atletico Madrid-Siviglia in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Terminata la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Simeone si affiderà al consueto 4-4-2 dei Colchoneros. Due le assenze nella rosa: di Thomas per squalifica e di Lemar per infortunio. Davanti la coppia d'attacco dovrebbe essere composta nuovamente da Correa e Morata, con Diego Costa, rimasto a lungo fermo per problemi fisici, che partirà dalla panchina. Sulla mediana le due ali saranno il gioiellino João Félix e Koke, mentre Marcos Llorente e Saúl agiranno da interni. Fra i pali ci sarà Oblak, davanti a lui una linea difensiva a quattro con Trippier e Renan Lodi terzini, e Savic e Felipe a comporre la coppia centrale.

Lopetegui risponderà con il 4-3-3. Davanti tridente con Suso e Ocampos esterni offensivi ed En-Nesyri centravanti. Alle loro spalle, indisponibili per infortunio Fernando e Oliver Torres, Gudelj sarà il regista di centrocampo, con Franco Vázquez e Joan Jordán mezzali. In porta è vivo il ballottaggio fra Vaclik e Bono, mentre la linea difensiva a quattro vedrà Jesus Navas e Reguilón esterni bassi, e Diego Carlos e Koundé al centro.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; João Félix, Marco Llorente, Saúl, Koke; Á. Correa, Morata.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; F. Vázquez, Gudelj, Joan Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos.