Atletico Madrid, Simeone sostituisce ancora Joao Felix: il portoghese nervoso in panchina

Nel corso della sconfitta contro il Barcellona Simeone ha sostituito ancora una volta Joao Felix: il lusitano ha dato segni di nervosismo in panchina.

Prosegue la difficile stagione di Joao Felix con l' : il baby fenomeno lusitano è stato sostituito ancora da Diego Simeone al 66' del big match contro il . Il portoghese classe '99 ha dato segnali di nervosismo in panchina.

La situazione in casa dell'Atleti non è delle migliori, le difficoltà ad inanellare risultati positivi inizia a pesare sulla stagione in corso e Simeone sta vivendo uno dei momenti peggiori da quando siede sulla panchina dei 'Colchoneros': durante la sconfitta interna per 1-0 contro il Barcellona il 'Cholo' è stato fischiato dal 'Wanda Metropolitano' per la controversa decisione di sostituire Joao Felix con Vitolo.

Joao Felix, fresco vincitore del premio Golden Boy del 2019, non sta brillando secondo le aspettative create dalle sue prestazioni estive. In undici partite di sono stati solamente due i goal del portoghese, non abbastanza per un giocatore pagato 120 milioni di euro. Dal pieno recupero di Joao Felix passa molta della stagione dei 'Colchoneros' e Simeone dovrà trovare la soluzione adatta per il baby fenomeno. L'attaccante portoghese dopo il cambio contro i blaugrana non è apparso contento ed in panchina ha dato segnali di nervosismo per l'ennesima sostituzione che ha dovuto subire.