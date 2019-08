Atletico Madrid, ricorso per Diego Costa respinto: non ci sarà contro la Juventus

L'Atletico Madrid il prossimo 10 agosto sfiderà la Juventus nell'ICC 2019 senza Diego Costa: respinto il ricorso contro la squalifica dell'attaccante.

Niente da fare per l', che aveva sperato di ottenere clemenza dall'organizzazione dell'International Champions Cup e di poter disporre di Diego Costa per l'ultima partita contro la , in programma sabato 10 agosto alle ore 18.00 italiane.

L'ICC, come riportato da 'AS', ha infatti deciso di respingere il ricorso dei Colchoneros contro la squalifica della punta, maturata dopo l'espulsione decretata nel Derby contro il in seguito a una rissa in campo provocata da un suo calcione a Carvajal dopo un brutto fallo di quest'ultimo ai danni di Lemar.

Le speranze di clemenza da parte dell'Atletico Madrid erano legate al precedente di Ulreich, cui era stata tolta la squalifica che gli era stata inizialmente comminata. Invece, come già successo nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell'ultima , Diego Costa salterà suo malgrado l'impegno con i bianconeri, molto sentito dalla squadra spagnola e dai suoi tifosi.

Per il 'Cholo' Simeone sarà l'occasione per sperimentare un nuovo partner d'attacco accanto a Morata in vista della gara d'esordio nella contro il , visto che anche in questo match non potrà esserci la punta di origini brasiliane, che deve scontare l'ultimo turno di stop della squalifica rimediata lo scorso anno proprio nel massimo campionato spagnolo.