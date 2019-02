Atletico Madrid-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atletico Madrid sfida il Real Madrid nel derby della 23ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone sfida il Real Madrid di Santiago Solari nel derby di Madrid, in programma nella 23ª giornata della Liga . I Colchoneros sono secondi in classifica con 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, i Blancos sono terzi con 2 lunghezze di ritardo e un cammino di 13 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Segui il derby Atletico Madrid-Real Madrid in diretta streaming su DAZN.

L'attaccante francese Antoine Griezmann è il miglior marcatore dei Colchoneros con 10 goal in 22 presenze, identico bottino realizzativo del francese Karim Benzema, il giocatore più prolifico delle Merengues. L'Atletico Madrid è reduce da 2 vittorie consecutive e una sconfitta contro il Betis nelle ultime 3 giornate, il Real Madrid invece ha collezionato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

QUANDO SI GIOCA ATLETICO MADRID-REAL MADRID

Atletico Madrid-Real Madrid si giocherà sabato 9 febbraio 2019 alle ore 16.15 al Wanda Metropolitano di Madrid. Sarà il 164° derby di Madrid fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Il derby Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-REAL MADRID

Simeone si affiderà al 4-4-2 e dovrà rinunciare nel derby a 4 giocatori: Savic in difesa, Koke a centrocampo, Diego Costa e il giovane Borja Garcés in attacco. Recuperato invece capitan Godin, che agirà al centro della difesa accanto al connazionale Gimenez. Davanti al portiere Oblak, sulla destra c'è un ballottaggio fra l'esperto Juanfran e Arias, mentre sulla sinistra giocherà Lucas Hernández. In mezzo al campo Correa e Saúl saranno le due ali. con Rodri e Thomas interni. La coppia d'attacco infine sarà composta da Griezmann e dal nuovo acquisto Morata, grande ex dell'incontro.

Solari punterà sul 4-3-3 e avrà indisponibili i soli Marcos Llorente a centrocampo e Luca Zidane, entrambi infortunati. Con Courtois fra i pali, i terzini saranno Carvajal a destra e Reguillón a sinistra, mentre al centro della difesa il recuperato Varane giocherà accanto a Sergio Ramos. Nuova esclusione in vista per il brasiliano Marcelo, sempre più ai margini del progetto. In mezzo al campo si rivedrà il terzetto dei titolarissimi composto da Modric, Casemiro e Kroos. Davanti infine, si rivedrà dall'inizio Gareth Bale: il gallese agirà da esterno alto di destra in un tridente con Benzema e Vinicius Jr.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Lucas Hernández; Correa, Rodri, Thomas, Saúl; Griezmann, Morata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguillón; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Jr.