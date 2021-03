Atletico Madrid-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

26esima giornata di Liga scoppiettante con il Derby tra Atletico e Real Madrid: dalle formazioni a come guardare la gara in tv e streaming.

ATLETICO-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico-Real Madrid

Atletico-Real Madrid Data: 7 marzo 2021

7 marzo 2021 Orario: 16.15

16.15 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Una Liga agguerrita e aperta come mai, quella di quest'anno. Nella 26esima giornata del campionato spagnolo, spicca su tutte le gare l'attesissimo Derby di Madrid tra Atletico e Real.

Una partita di fondamentale importanza, non solo per il valore intrinseco del Derby di Madrid, ma soprattutto per la situazione di classifica in Liga: la squadra di Simeone guida la graduatoria con cinque punti di vantaggio sul Real Madrid e sul Barcellona. L'Atletico Madrid, inoltre, ha anche una partita in meno da recuperare nei prossimi giorni.

Il Real Madrid arriva dal pareggio contro la Real Sociedad, che ha complicato la rincorsa della squadra di Zidane. Per questo le Merengues non possono sbagliare lo scontro diretto nel Derby contro l'Atletico.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Atletico Madrid-Real Madrid: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO ATLETICO MADRID-REAL MADRID

La gara tra Atletico Madrid e Real Madrid, valida per il 26esimo turno del campionato spagnolo, si giocherà domenica 7 marzo 2021. Appuntamento allo Stadio Wanda Metropolitano alle 16:15.

Atletico-Real Madrid sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o 5, o di una Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e Federico Balzaretti.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Atletico Madrid-Real Madrid in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale, on demand.

Simeone continua con la difesa a tre che tanto bene sta facendo in questa stagione. Nel centrocampo a cinque i due esterni sono giocatori molto offensivi come Llorente e Correa, ma in mezzo al campo la quantità è garantita da gente come Koke e Kondogbia. In attacco non si tocca la coppia Joao Felix-Suarez.

Rispetto alla partita di Champions League contro l'Atalanta, Zidane recuera tre giocatori: Benzema, Rodrygo e Valverde. Il francese tornerà dunque in attacco. In difesa scelte forzate con Lucas Vazquez, Nacho, Varane e Mendy.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Felipe, Savic; Llorente, Saul, Koke, Kondogbia, Correa; Suarez, Joao Felix.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.