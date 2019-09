Atletico Madrid-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atletico sfida il Real nel derby di Madrid, piatto forte del 7° turno di Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il derby di Madrid fra l'Atletico di Diego Pablo Simeone e il Real di Zinedine Zidane infiamma il sabato della 7ª giornata della . I Blancos comandano la classifica con 14 punti e sono imbattuti con un cammino di 4 vittorie e 2 pareggi, mentre i Colchoneros inseguono al 2° posto assieme alla con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Segui Atletico Madrid-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

Nei 164 derby disputati dalle due formazioni nel massimo campionato spagnolo, il conduce nelle statistiche con 87 vittorie, a fronte di 39 successi dei biancorossi e di 38 pareggi. Nelle ultime 18 sfide nella Liga giocate in casa, l' ha vinto soltanto una volta (4-0 nel mese di febbraio del 2015).

Qualora Diego Costa trovasse il goal nel derby, per lui arriverebbe la 50ª rete nella Liga con la maglia dell'Atletico Madrid. L'attaccante ha segnato già 4 goal nei 13 derby disputati finora contro le merengues, ma nessuno di questi è arrivato quando i Colchoneros giocavano in casa. L'Atletico Madrid è invece la seconda squadra, dopo il , cui il capitano del Real, Sergio Ramos, ha segnato più goal in carriera, tenendo conto di tutte le competizioni: ben 6.

Fra i Colchoneros, João Felix e Vitolo sono i migliori marcatori in campionato con 2 reti ciascuno, mentre il francese Karim Benzema è il bomber dei Blancos con 5 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Real Madrid

Atletico Madrid-Real Madrid Data: 28 settembre 2019

28 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ATLETICO MADRID-REAL MADRID

Il derby Atletico Madrid-Real Madrid si disputerà la sera di sabato 28 settembre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. A dirigere l'incontro sarà il signor José Luis González González. Fra le due formazioni sarà 165° derby nella Liga.

La partita Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e per i suoi clienti sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e sui televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky, inoltre, potranno seguire il derby di Madrid in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi, con il supporto del commento tecnico di Alessandro Budel.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire il derby Atletico Madrid-Real Madrid in diretta streaming su dispositivi mobili quali tablet e smartphone e sul proprio personal computer. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita app e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto, nel secondo occorrerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, DAZN metterà a disposizione dei suoi utenti gli highlights della partita e l'evento integrale per la visione on demand.

Simeone dovrà rinunciare per il derby all'ex Alvaro Morata, squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione con il Maiorca. In attacco, nel 4-4-2 del 'Cholo', spazio dunque a João Felix in coppia con Diego Costa. A centrocampo Koke e Lemar saranno i due esterni, mentre Thomás e Saúl saranno gli interni. In difesa, davanti ad Oblak, coppia centrale composta da Trippier e Giménez e Trippier e Renan Lodi come terzini.

Si svuota progressivamente l'infermeria di Zidane, con i soli Asensio e Mendy che non dovrebbero essere a disposizione per il derby di Madrid. Fra i pali agirà Courtois, in difesa Carvajal e Nacho Fernández dovrebbero essere i due terzini (ma non è da escludere la candidatura del recuperato Marcelo) e Varane e Sergio Ramos formeranno la coppia centrale. A centrocampo come mezzala destra nel 4-3-3 spazio a James Rodríguez accanto a Casemiro e Kroos. In attacco Bale e Hazard supporteranno sulle fasce il centravanti Benzema.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Renan Lodi; Koke, Thomás, Saúl, Lemar; João Felix, Diego Costa.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho Fernández; James Rodríguez, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard.