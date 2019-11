Atletico Madrid, pronti 30 milioni per Bruno Guimarães: sarebbe acquisto da record

L'Atletico avrebbe offerto 30 milioni all'Athletico Paranaense per Bruno Guimarães: sarebbe la decima vendita più cara della storia del Brasile.

L' ha sempre gli occhi puntati sui migliori talenti del sudamerica e, dopo l'acquisto di Renan Lodi in estate, starebbe cercando l'accordo con un altro gioiello dell'Athletico Paranaense: il centrocampista carioca Bruno Guimarães.

Stando alle fonti di 'Globoesporte', i 'Colchoneros' sarebbero pronti ad offrire 30 milioni di euro per il talento dell'Athletico. Se la trattativa per Bruno Guimarães dovesse andare in porto sarebbe la decima vendita più costosa nella storia del calcio brasiliano, superando così in questa speciale classifica l'operazione che ha portato Gabriel Barbosa all' nel 2016 per 29,5 milioni di euro.

Al primo posto delle vendite dal 'Pais do Carnaval' c'è Neymar, che è stato venduto dal Santos al per 88,4 milioni di euro. A completare il podio dei calciatori brasiliani il cui sbarco nel vecchio continente è costato di più ci sono i due baby-fenomeni del Vinicius e Rodrygo, acquistati per 45 milioni rispettivamente da Santos e Flamengo. Il verdeoro più pagato dal calcio italiano, invece, si trova al sesto posto, con i 35 milioni sborsati dal per Lucas Paquetà.

La cessione di Bruno Guimarães sarebbe anche la più remunerativa della storia dell'Athletico Paranaense, superando al primo posto proprio la cessione di Renan Lodi all'Atletico Madrid per 20 milioni della scorsa estate. I 'Colchoneros', secondo quanto riportato da 'AS', starebbero accelerando l'operazione con l'Uragano per riuscire a strappare il giocatore ad una concorrenza molto agguerrita composta da , e diverse squadre italiane.