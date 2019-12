Atletico Madrid, occhi puntati sull'Italia: Belotti e Piatek nel mirino

Atletico Madrid al lavoro sul mercato per sostituire l'infortunato Diego Costa: seguiti anche Andrea Belotti e Krzysztof Piatek.

L' chiama, un attaccante appartenente alla serie A potrebbe rispondere. I Colchoneros, a caccia di un profilo per sostituire l'infortunato Diego Costa, valutano la bontà del campionato italiano. Due gli indiziati speciali: Andrea Belotti e Krzysztof Piatek.

Secondo quanto riportato da "AS", infatti, il club spagnolo starebbe pensando di allacciare i primi contatti tra e . Il tutto, seguendo le indicazioni di Diego Simeone. Che, tuttavia, dovrà accontentarsi di un rinforzo agionato, a maggior ragione dopo l'investimento da 120 milioni effettuato in estate per strappare Joao Felix dalle grinfie del .

Rimanendo nella , l'Atletico Madrid sembrerebbe aver individuato in Rodrigo del il candidato ideale, ma la sensazione è che - sempre per una questioni di costi - l'operazione sia delle più complicate. Così com'è difficile arrivare a Edinson Cavani del che, seppur prossimo alla scadenza di contratto, vorrebbe terminare la stagione nella capitale francese.

Piatek, alle prese con un'annata fin qui negativa alla corte del Diavolo, potrebbe rivelarsi la classica opportunità di mercato. Proibitivo, invece, ipotizzare che i granata decidano di vendere Belotti a gennaio. A fuoco lento, dunque, i biancorossi si preparano a completare un'operazione per tentare l'assalto a tutte le competizioni. Con un occhio di riguardo verso l' , paese da sempre nel cuore del Cholo.