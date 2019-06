Atletico Madrid, obiettivo Marcos Alonso: il Chelsea aspetta prima il nuovo tecnico

Simeone ha messo Marcos Alonso in cima ai suoi obiettivi per la difesa dell'Atletico Madrid. Il Chelsea però aspetta il nuovo allenatore.

L' è alle prese con una vera e propria rivoluzione in difesa. Simeone in questa sessione di calciomercato ha dovuto salutare Diego Godin (andato all' ), Lucas Hernandez (al ); in più non rinnoveranno il loro contratto Juanfran e Filipe Luis, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Servirà un nuovo terzino sinistro a Simeone e l'allenatore argentino ha già un prescelto: si tratta di Marcos Alonso, laterale mancino del che quest'anno ha disputato un'ottima stagione alla corte di Sarri. Salvo poi farsi preferire ad Emerson Palmieri nelle ultime settimane.

Marcos Alonso ha già fatto sapere di essere lieto di tornare in , a casa sua. Tra l'altro dal 2008 al 2010 ha giocato con la maglia del , però con la squadra Castilla.

Non è ancora chiaro quale potrebbe essere il prezzo del cartellino di Alonso, es il motivo è semplice: il Chelsea non si è ancora seduto al tavolo con l'Atletico, perché vuole prima aspettare l'insediamento del nuovo allenatore, visto che Maurizio Sarri è al passo d'addio (verso la ).

Blanc, Lampard o un altro nome a sorpresa? Chiunque esso sia si potrebbe opporre alla cessione di Marco Alonso e quindi il suo aventuale acquisto da parte dell'Atletico Madrid potrebbe andare per le lunghe.