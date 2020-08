Atletico Madrid, nuovo tampone per tutti: nessun positivo, stasera col Lipsia si gioca

Sospiro di sollievo per l'Atletico Madrid: come riportato da 'Marca', anche la tornata di tamponi effettuati in Portogallo ha dato esito negativo.

Vi abbiamo raccontato dei due casi di positività all'interno dell'Atletico Madrid: Correa e Vrsaljko, dopo il tampone positivo, non hanno infatti preso parte alla spedizione di Lisbona per disputare la .

Un'altra tornata di test era stata subito effettuata a tutti i giocatori, che erano risultati negativi. Adesso però, come riportato da 'Marca', un nuovo giro di tamponi è stato fatto in , visto che si temeva qualche caso latente che magari potesse scoppiare con qualche giorno di ritardo rispetto ai due casi di Correa e Vrsaljko.

Ebbene, ci sono buone notizie per l' : nessuno tra i giocatori e tra lo staff è stato trovato positivo dal tampone effettuato adesso.

Altre squadre

Non ci sono quindi complicazioni in vista della partita di Champions League di stasera contro il . La squadr adi Simeone affronta la partita sicuramente con i favori del pronostico in mano, ma dovrà attenzionare per bene la banda di Julian Nagelsmann.

Si giocherà ovviamente in gara secca come tutte le altre partite e la vincente dovrà affrontare in semifinale il , che ieri sera ha battuto l' .

Simeone possiede ancora molti dubbi di formazione, con Joao Felix che scalpita per un posto da titolare e con il Ballottaggio tra Vitolo e Carrasco per il centrocampo.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Lipsia più definito, anche se Nagelsmann proverà fino all'ultimo a recuperare Poulsen, altrimenti sarà Schick l'unica punta, con Sabitzer e Olmo a supporto.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Nkunku, Angelino; Sabitzer, Olmo; Schick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Vitolo; Morata, Diego Costa.