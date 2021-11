Youth League, Atletico Madrid-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATLETICO MADRID-MILAN YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Milan Youth League

Atletico Madrid-Milan Youth League Data: 24-11-2021

24-11-2021 Orario: 12.00

12.00 Canale tv: -

Streaming: -

L'Under 19 del Milan torna sul palcoscenico della Youth League per sfidare i pari età dell'Atletico Madrid guidato dall'ex milanista Fernando Torres.

Per i rossoneri, fino a questo momento, la campagna continentale ha riservato solamente delusioni e la classifica evidenzia una situazione decisamente complicata: ultimo posto nel girone e un solo punto conquistato in quattro partite proprio contro l'Atletico nella gara d'andata giocata a settembre e terminata sul risultato di 1-1.

Non se la passano benissimo nemmeno i biancorossi nonostante numeri alla mano la qualificazione sia ancora possibile. I capitolini occupano la terza piazza all'interno del raggruppamento all'inseguimento del Liverpool (7) e del Porto (10).

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atletico Madrid-Milan Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATLETICO MADRID-MILAN YOUTH LEAGUE

Atletico Madrid-Milan di Youth League si giocherà mercoledì 24 novembre al Estadio Wanda Atlético de Madrid Alcalá de Henares. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 12.00.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-MILAN YOUTH LEAGUE IN TV

Non è prevista alcuna diretta tv in Italia in quanto nessuna emittente del nostro paese ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta il match di Youth League.

ATLETICO MADRID-MILAN YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Non sono stati rese note piattaforme streaming che trasmetteranno la diretta della sfida tra l'Under 19 dei Colchoneros e i pari età rossoneri.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-MILAN YOUTH LEAGUE

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Iturbe; Diez Roldán, Boñar, Camara, Navarro; Alberto Moreno, Barrios, Javi Serrano, Corral; Carlos Martín, El Jebari. All. Torres.

MILAN (4-4-2): Desplanches; Coubis, Bosisio, Makengo, Kerkez; Robotti, Eletu, Gala, Capone; Traoré, Rossi. All. Giunti.