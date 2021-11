ATLETICO MADRID-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Nessun margine d’errore ed un solo risultato possibile a disposizione. Il Milan torna a concentrarsi sulla Champions League sapendo che ad attenderlo nella quinta giornata della fase a gironi c’è una partita da vincere assolutamente: quella contro l’Atletico Madrid.

I rossoneri sono partiti male nel torneo e la loro possibilità di approdare alla fase ad eliminazione diretta dipende da un’eventuale vittoria contro i Colchoneros e poi una serie di combinazioni legate soprattutto ai risultati del Porto. Gli uomini di Pioli arrivano a questa sfida infatti da ultimi del Gruppo B e con un solo punto messo in cascina frutto di un unico pareggio conseguito (quello proprio con il Porto nell’ultima uscita) e di tre sconfitte consecutive patite nelle prime tre gare.

Anche l’Atletico Madrid scenderà in campo con il Milan sapendo che non può permettersi di sbagliare. Gli iberici occupano infatti la terza posizione nel girone e sono reduci da due sconfitte consecutive entrambe patite contro il Liverpool.

Proprio i Reds sono già sicuri di chiudere al primo posto la classifica del Gruppo B che al momento recita: Liverpool 12 punti, Porto 5, Atletico Madrid 4, Milan 1.

Atletico Madrid e Milan si sfideranno solo per la quarta volta nella loro storia in Champions League. Il bilancio complessivo sin qui parla chiaro: nelle prime tre partite hanno sempre vinto i Colchoneros.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Atletico Madrid-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO ATLETICO MADRID-MILAN

Sarà il Wanda Metropolitano la cornice di Atletico Madrid-Milan, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La gara si giocherà mercoledì 24 novembre 2021, con calcio d’inizio programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-MILAN IN TV

Atletico Madrid-Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, la piattaforma che si è assicurata di diritti della migliore partita in programma nel corso dei mercoledì di Champions League.

La gara sarà quindi visibili sulle moderne smart tv compatibili con l’app di Prime Video, o il alternativa su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Per coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, un’ulteriore opzione sarà rappresentata dall’app presente su SkyQ.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Atletico Madrid-Milan per Amazon Prime Video. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Ambrosini.

ATLETICO MADRID-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Atletico Madrid-Milan sarà come di consueto visibile anche in streaming. Si potrà quindi seguire l’evento attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone semplicemente utilizzando l’app di Amazon Prime Video compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

C’è un’altra opzione per non perdersi un solo istante di Atletico Madrid-Milan: la diretta testuale proposta da Goal. Vi forniremo tutte gli aggiornamenti sul match fino al fischio iniziale, per poi raccontarvi tutte le fasi salienti e gli eventi nel corso del 90’ fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-MILAN

Simeone disegnerà il suo Atletico Madrid con un 3-4-2-1 nel quale, davanti ad Oblak, dovrebbero essere Savic, Hermoso e Gimenéz a completare il pacchetto difensivo. Koke e De Paul agiranno in mediana, mentre Suarez, che agirà sa unica punta in attacco, sarà supportato da Correa e Griezmann.

Consueto 4-2-3-1 per Stefano Pioli che in difesa ha il dubbio Tomori: se non dovesse recuperare accanto a Kjaer giocherà Romagnoli. Kalulu e Theo Hernandez dovrebbero presidiare gli esterni, mentre a centrocampo toccherà a Kessié e Tonali. In attacco, Ibrahimovic contende a Giroud una maglia da titolare. Alle spalle dell’unica punta agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e uno tra Krunic e Leao.

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.