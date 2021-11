Atletico Madrid-Milan e Atalanta-Villarreal in esclusiva su Amazon Prime Video

I prossimi due match di Champions League, con le italiane protagoniste, che verranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Amazon Primeo Video saranno Atletico Madrid-Milan, il 24 novembre, e Atalanta-Villarreal in programma l'8 dicembre.

Guarda Atletico Madrid-Milan e Atalanta-Villarreall su Amazon Prime Video

I rossoneri affronteranno i colchoneros al Wanda Metropolitano nel quinto turno della fase a gironi, dove la formazione guidata da Stefano Pioli si giocherà le residue chance di qualificazione agli ottavi di finale.

Nel match d'andata il Milan è stato beffato in rimonta e in pieno recupero dal penalty decisivo di Suarez che ha griffato il successo madrileno a San Siro.

Il Diavolo, al momento, occupa l'ultimo posto nel proprio girone con un solo punto raccimolato in quattro partite, mentre l'Atletico è terzo con 5.

Per quanto riguarda l'Atalanta, invece, il confronto di Bergamo con il Villarreal seguirà da calendario l'impegno in terra svizzera sul campo dello Young Boys, il quale potrebbe già indirizzare le sorti del club orobico attualmente terza forza del proprio raggruppamento alle spalle del duo Manchester United-Villarreal.