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Champions League
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Con il contributo di

Atletico Madrid-Manchester United, la guida alla sfida di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Champions League
Atletico Madrid vs Manchester United
Atletico Madrid
Manchester United

L’Atletico Madrid, in gran forma, affronta un Manchester United in difficoltà al Wanda Metropolitano nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Presentiamo la sfida analizzando le tattiche, le ultime notizie sulle squadre e molto altro.

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Champions League - Game Week 2
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid-Manchester United inizierà il 13 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

L’Atlético è in gran forma e accoglie il Manchester United nella capitale

L’Atlético Madrid difficilmente potrebbe arrivare in condizioni migliori alla sfida contro il Manchester United di Michael Carrick.

La squadra di Diego Simeone è in stato di grazia

Nell’ultima partita di Liga, l’Atlético ha strappato una vittoria nel finale contro il Deportivo Alaves grazie a Cristian Romero, portando a quattro la serie di successi consecutivi in campionato. La squadra spera di ritrovare la stessa forma anche in Europa, dopo la sconfitta ad Anfield contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League. Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, l’Atlético di Simeone ha segnato 12 goal.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRIDGetty Images

Non si può dire lo stesso del Manchester United di Michael Carrick

Lo United ha avuto il peggior avvio di stagione in Premier League degli ultimi 40 anni: ha vinto soltanto una delle prime sei partite di campionato e, più di recente, ha pareggiato 1-1 in casa contro un Tottenham Hotspur in difficoltà e rimasto in dieci. Lo United ha esordito in Champions League travolgendo 4-0 la piccola Sabah, ma questa sarà una prova ben più impegnativa per una squadra sotto pressione e chiamata a ottenere risultati.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • In ciascuna delle ultime otto partite dell’Atlético sono stati segnati più di 2,5 goal complessivi.
  • L’Atlético ha vinto nove delle ultime 11 partite della fase campionato di Champions League disputate al Wanda Metropolitano.
  • Alejandro Grimaldo ha segnato in tre delle ultime quattro partite dell’Atlético.
  • L’attaccante dello United Benjamin Sesko rischia un altro lungo stop per il riacutizzarsi di un infortunio alla tibia.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Atletico Madrid - Manchester United

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formazione
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoA. GrimaldoA. GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneKokeKokeJ. AlvarezJ. AlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezB. MbeumoB. MbeumoB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordA. SantosA. SantosY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atletico Madrid

Formazione titolare

Manchester United

Allenatore

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone non ha confermato una probabile formazione titolare dell’Atlético Madrid per questa partita e non sono state fornite informazioni su infortuni o squalifiche nella squadra di casa. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d’inizio.

Per Michael Carrick cresce la preoccupazione sul fronte degli infortuni allo United e, al momento, non è disponibile una probabile formazione confermata. Carlos Baleba, assente dal suo arrivo in estate per un problema alla caviglia, ha recentemente preso parte a una partita di allenamento a porte chiuse e potrebbe essere in corsa per giocare. Le notizie complete sulla squadra saranno aggiornate prima della partita.

Stato di forma

ATM

ATM - Forma

LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

SAB
V4-0
MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L’Atlético Madrid arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare, anche se il suo bilancio non è privo di passi falsi. Nell’ultima uscita ha battuto 2-1 il Real Madrid in Liga e ha anche segnato quattro goal all’Osasuna senza subirne. La squadra di Simeone, però, ha perso 2-1 contro il Liverpool in Champions League e 3-0 contro l’Athletic Bilbao: il quadro nelle diverse competizioni è quindi contrastante.

I risultati recenti del Manchester United sono poco incoraggianti. La squadra di Carrick ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, battendo il Sabah FK 4-0 in Champions League, ma ha pareggiato in Premier League contro Fulham ed Everton e perso sia contro il Brighton in Carabao Cup sia contro il Manchester City in campionato. Lo United ha segnato otto goal in queste cinque gare, subendone però sette: un dato difensivo che preoccuperà lo staff tecnico in vista della trasferta contro una delle squadre meglio organizzate d’Europa in difesa.

Precedenti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioManchester United
2
1
1
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L’ultimo incontro tra i due club si è concluso con una vittoria per 2-1 del Manchester United in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026. Nelle sfide ufficiali, però, il bilancio ha favorito l’Atlético. Negli ultimi confronti in Champions League, nel 2022, l’Atlético ha superato il turno dopo l’1-1 al Metropolitano e la successiva vittoria per 1-0 a Old Trafford. Nei quattro precedenti più recenti di cui si ha traccia, nessuna delle due squadre ha prevalso nettamente e gli scarti sono sempre stati ridotti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nell’attuale classifica di Champions League, il Manchester United è quarto, mentre l’Atlético Madrid occupa il 25° posto. Questo divario dà allo United un vantaggio significativo nella competizione in questa fase, anche se l’Atlético cercherà di ridurlo con una vittoria in casa.

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