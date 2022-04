Nervi a fior di pelle in Atletico Madrid-Manchester City: rissa in campo e tensione nel tunnel

Come da previsione, Atletico Madrid-Manchester City si è rivelata una partita da 'under': nessun goal al 'Wanda Metropolitano', anche se i tifosi allo stadio e gli appassionati davanti alla tv non si sono di certo annoiati.

Match elettrizzato proprio nel finale, con una coda polemica che lascerà sicuramente qualche strascico nei giorni a venire. Il primo atto della 'battaglia' è avvenuto a ridosso del 90' dopo un duro intervento del già ammonito Felipe su Foden: l'attaccante inglese finisce all'esterno del terreno di gioco, salvo poi rotolarvi furbescamente all'interno causando la reazione vistosa di Savic.

Zinchenko, dalla panchina, si prodiga in difesa del compagno così come Oblak e Llorente dall'altra parte: il risultato che ne consegue è una rissa furibonda, costata la seconda ammonizione a Felipe e i gialli a Savic (protagonista di una tirata di capelli a Grealish) e Aké, particolarmente attivi in quegli attimi concitati.

La tensione è però proseguita anche dopo il triplice fischio nel tunnel che porta agli spogliatoi: altro 'round' tra Savic e Grealish, mentre dalla bocca di Vrsaljko si sentono parole non edificanti pronunciate in perfetta lingua italiana.

Una situazione fuori controllo che ha reso necessario l'intervento della Polizia, abile a sedare gli animi caldissimi e a far rientrare tutto nella norma.