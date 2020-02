Atletico Madrid-Liverpool dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atletico Madrid sfida il Liverpool campione uscente nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

L' di Diego Pablo Simeone sfida in casa il di Jurgen Klopp, campione d'Europa in carica, nell'andata degli ottavi di finale di .

I Colchoneros si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta del torneo piazzandosi al 2° posto nel Gruppo D, mentre gli inglesi hanno staccato il pass per la qualificazione vincendo il Gruppo E davanti al .

Nei 4 precedenti in Europa fra le due formazioni, il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte e 2 pareggi. In Champions League le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi dell'edizione 2008/09, con entrambe le partite terminate con il punteggio di 1-1.

Altre squadre

Il Liverpool conta anche un precedente al Wanda Metropolitano: la finale dell'ultima edizione del torneo, quando i Reds batterono 2-0 il nell'inedita sfida fra squadre inglesi.

Il Liverpool ha sempre passato il turno le volte che ha affrontato squadre spagnole nella fase ad eliminazione diretta del torneo: è accaduto negli ottavi della Champions 2006/07 contro il (2-2 e qualificazione per aver segnato più reti in trasferta), negli ottavi dell'edizione 2008/09 contro il (5-0 complessivo) e nelle semifinali 2018/19 nuovamente contro il Barcellona (4-3 complessivo).

João Felix e Alvaro Morata sono i due migliori marcatori dell'Atletico Madrid in questa Champions League con 2 centri ciascuno, mentre Mohamed Salah è il cannoniere principe dei Reds nel torneo con 4 reti. L'ex bianconero Morata, qualora scendesse in campo al Wanda Metropolitano, collezionerebbe la sua 50ª presenza in Champions League in carriera. In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Liverpool

Atletico Madrid-Liverpool Data: 18 febbraio 2020

18 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky e Canale 5

Sky e Canale 5 Streaming: Sky Go, Now Tv, Mediaset Play

ORARIO ATLETICO MADRID-LIVERPOOL

Atletico Madrid-Liverpool si disputerà la sera di martedì 18 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 3° confronto in Champions League fra le due formazioni.

L'andata degli ottavi di finale di Champions League, Atletico Madrid-Liverpool, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida Atletico Madrid-Liverpool anche in chiaro da Mediaset su Canale 5, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico affidato a Massimo Paganin.

Gli abbonati Sky potranno seguire Atletico Madrid-Liverpool anche in diretta mediante Sky Go, su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

C'è inoltre la possibilità di vedere Atletico Madrid-Liverpool in diretta streaming in chiaro su Mediaset Play, la piattaforma di Mediaset. Anche in questo caso su dispositivi mobili sarà sufficiente scaricare gratuitamente la app, su pc e notebook collegarsi con il sito ufficiale.

Simeone punterà sul consueto 4-4-2. Non sarà sicuramente della partita Trippier, ma sono in forte dubbio anche João Felix, Diego Costa ed Hector Herrera, reduci tutti da problemi fisici. Il tandem d'attacco potrebbe dunque vedere Correa in coppia con Morata. A centrocampo Koke e Saúl saranno le due ali, con Thomas e Marcos Llorente interni. In difesa, davanti al portiere Oblak, coppia centrale composta da Savic e Felipe, con Arias e Renan Lodi che dovrebbero essere i due terzini.

Klopp risponderà con il 4-3-3 ormai marchio di fabbrica del Liverpool. Davanti largo al tridente delle meraviglie, composto da Salah, Roberto Firmino e Mané. In mediana Henderson e Wijnaldum potrebbero affiancare il brasiliano Fabinho. Fra i pali giocherà l'ex giallorosso Alisson, mentre in difesa Gomez e Van Dijk formeranno la coppia centrale, con Alexander-Arnold e Robertson terzini. Indisponibile il solo Clyne per infortunio.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas, M. Llorente, Saúl; A. Correa, Morata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.