L'Atletico Madrid sfida il Liverpool nella 3ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone sfida il Liverpool di Jurgen Klopp nel big match della 3ª giornata del Gruppo B di Champions League. Gli spagnoli sono secondi con 4 punti, frutto di una vittoria contro il Milan e di un pareggio con il Porto, mentre gli inglesi guidano il girone a punteggio pieno con 2 successi in altrettante partite.

Le due formazioni si sono già affrontate 4 volte nella massima competizione europea, e il bilancio è tutto dalla parte dei Colchoneros, che finora hanno ottenuto 2 vittorie e altrettanti pareggi, mentre i Reds non hanno mai vinto.

Tuttavia gli spagnoli non ottengono i 3 punti in casa in Champions League da 4 gare (3 pareggi e una sconfitta), e il Liverpool non perde una trasferta nella fase a gironi di Champions League da settembre 2019 (0-2 contro il Napoli). Nelle ultime 6 partite fuoricasa nel massimo torneo continentale gli inglesi hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio, con 18 goal segnati e appena 3 reti subite.

Mohamed Salah è il miglior marcatore dei Reds nella competizione con 3 reti realizzate, mentre Luis Suárez (un goal fino a questo momento) è il grande ex del confronto, avendo segnato 82 reti in 133 presenze con il Liverpool tra il 2011 e il 2014, anche se non ha mai giocato per il club in Champions League. In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Liverpool, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATLETICO MADRID-LIVERPOOL

Atletico Madrid-Liverpool si disputerà la sera di martedì 21 ottobre 2021 nel palcoscenico del Wanda Metropolitano di Madrid. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 5ª nella competizione fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Atletico Madrid-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite).

La gara del Wanda Metropolitano sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora reso noti i nomi dei telecronisti per la prossima giornata di Champions League.

I tifosi e gli appassionati che volessero seguire Atletico Madrid-Liverpool in diretta streaming avranno a disposizione varie possibilità. La sfida di Champions League potrà essere vista mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

In quest'ultimo caso potranno vedere la partita in streaming anche gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Goal darà la possibilità ai propri lettori di seguire l'atteso confronto Atletico Madrid-Liverpool anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, mentre dopo il fischio d'inizio sarete aggiornati live minuto per minuto con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Simeone schiererà i Colchoneros con il consueto 3-5-2. Davanti Griezmann è favorito su João Felix per far coppia con l'uruguayano Luís Suárez. A destra dubbio fra Trippier e Lemar, mentre la fascia sinistra sarà presidiata da Ferreira Carrasco. In mezzo Koke e De Paul. La linea a tre difensiva, davanti al portiere Oblak, sarà formata da Savic, Giménez ed Hermoso.

Klopp manderà in campo i Reds con il classico 4-3-3. Davanti, visto il brillante stato di forma, guadagna posizioni il brasiliano Roberto Firmino, che potrebbe essere preferito dal 1' a Diogo Jota per completare il tridente degli inglesi con Salah e Mané. A centrocampo Fabinho sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Henderson e Naby Keita. In difesa al centro capitan Van Dijk farà coppia con Matip, mentre Alexander-Arnold e Robertson agiranno da terzini. In porta ci sarà il brasiliano Alisson.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Luís Suárez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, N. Keita; Salah, Roberto Firmino, Manè.