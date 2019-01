Atletico Madrid-Levante: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atletico Madrid ospita il Levante nella 19ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone ospita il Levante di Paco Lopez nel lunch match della 19ª giornata della Liga. I Colchoneros sono secondi in classifica con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta, e hanno 5 lunghezze di ritardo dalla capolista Barcellona, i Granotes occupano il 9° posto a pari merito con il Girona con 23 punti e un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Fra i Rojiblancos Antoine Griezmann è il miglior marcatore con 8 goal in 18 presenze, mentre l'attaccante Roger Martí è il miglior realizzatore degli ospiti con 8 reti in 15 partite giocate. L'Atletico Madrid è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Levante ha collezionato invece 2 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ATLETICO MADRID-LEVANTE

Atletico Madrid-Levante si giocherà domenica 13 gennaio 2019 alle ore 12.00 al Wanda Metropolitano di Madrid. Sarà il 25° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-LEVANTE IN TV E STREAMING

La partita Atletico Madrid-Levante sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-LEVANTE

Simeone non avrà a disposizione a centrocampo Saùl per squalifica, mentre Diego Costa sarà ancora assente dopo l'operazione al piede. In dubbio anche Filipe Luis e Lucas Hernandez: il primo va verso il forfait, mentre il secondo potrebbe recuperare dalla distorsione al ginocchio destro. In attacco sarà Correa ad affiancare Griezmann, mentre Vitolo e Koke agiranno da esterni di centrocampo.

Paco Lopez dovrà fare i conti con la squalifica di Postigo in difesa, e le indisponibilità di Luna, Samu Garcia e Sadiku, che salteranno il match per infortunio. Nel 5-3-2 Jason e Toño García saranno gli esterni bassi, mentre la coppia d'attacco vedrà Morales affiancare il bomber Roger Martí.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Vitolo, Rodri, Thomas, Koke; Griezmann, Correa.

LEVANTE (5-3-2): Oier; Jason, Chema, Erick Cabaco, Róber Pier, Toño García; Ruben Rochina, Campaña, Bardhi; Roger Martí, Morales.