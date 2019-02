Atletico Madrid-Juventus, VAR protagonista: revocati un goal e un rigore agli spagnoli

La Juventus si aggrappa al VAR: tolto giustamente un rigore all'Atletico, annullata una rete all'ex Morata per spinta su Chiellini.

Benvenuto in Champions League, caro VAR. Protagonista da un anno e mezzo sui campi della Serie A, la tecnologia sbarca anche in Europa. E a sorridere è la Juventus, che sul campo dell'Atletico Madrid viene salvata in due occasioni dopo altrettante decisioni sfavorevoli prese dal tedesco Felix Zwayer.

Intervento numero uno del VAR: al 27' De Sciglio contrasta irregolarmente Diego Costa al limite dell'area bianconera e Zwayer, incredibilmente, assegna il calcio di rigore all'Atletico Madrid. Decisione indubbiamente sbagliata dell'arbitro, che viene però corretta in maniera provvidenziale dal VAR: il penalty diventa punizione al limite dell'area.

Intervento numero due, questo più dubbio rispetto al precedente: a 20 minuti dalla conclusione del match, con il punteggio sempre di 0-0, Morata porta in vantaggio l'Atletico. Proprio lui, il grande ex. Ma ancora una volta i Colchoneros non possono esultare: Zwayer, sempre corretto dal VAR, annulla, per una spinta su Chiellini.

Il VAR torna dunque protagonista in Champions League dopo una settimana dal suo battesimo di fuoco: quello di Ajax-Real Madrid, in cui Tagliafico si è visto annullare un goal proprio dalla tecnologia.

Per quanto riguarda la Juventus, si tratta di due decisioni 'amiche' solo fino a un certo punto. Perché l'Atletico Madrid gioca meglio, si dimostra più forte anche del VAR e timbra due reti quasi in sequenza, rendendo complicatissima la missione quarti di finale per i bianconeri.