Atletico Madrid-Juventus, Ronaldo abbraccia Joao Felix prima del fischio d'inizio

Da una parte il grande maestro, dall'altra il talento che probabilmente ne prenderà l'eredità con la maglia della nazionale portoghese: Cristiano Ronaldo ha abbracciato Joao Felix pochi minuti prima del fischio d'inizio di -.

Il fuoriclasse bianconero ha prima salutato il suo connazionale con un abbraccio, poi il bel gesto poco prima del fischio d'inizio con la 'carezza' di incoraggiamento. I due sono compagni in Nazionale e nell'arco dei novanta minuti si sono dati battaglia senza però trovare la via del goal.

The master and the apprentice 🇵🇹 pic.twitter.com/s5IAfo3D1N