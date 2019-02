Atletico Madrid-Juventus, Lucas Hernandez si ferma: infortunio al ginocchio

Il terzino dell'Atletico Madrid Lucas Hernandez ha accusato un infortunio ai legamenti del ginocchio destro: in dubbio la gara contro la Juventus.

Brutte notizie in casa Atletico Madrid. Si tratta di un infortunio al ginocchio per Lucas Hernandez, con il giocatore che si è già sottoposto ad alcuni test medici presso la Clinica Universitaria di Navarra nella giornata di oggi.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club colchonero fa sapere che per il terzino francese si tratta di un problema ai legamenti del ginocchio destro, con il trauma che sarebbe stato rimediato durante il derby contro il Real Madrid di sabato scorso.

📋 | PARTE MÉDICO@LucasHernandez sufre una distensión ligamentosa en la cara interna de la rodilla

➡ https://t.co/HIDGgIqFKz — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 febbraio 2019

Un infortunio con il quale Diego Simeone dovrà fare i conti. Hernandez infatti rimane ora in dubbio per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, in programma per mercoledì 20 febbraio 2019.