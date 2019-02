Atletico Madrid-Juventus, le pagelle: Ronaldo non brilla, Godin un gigante

Nella Juventus deludono Ronaldo e Bentancur. Male anche Mandzukic, Matuidi e Chiellini. Nell'Atletico Madrid spiccano Gimenez e Godin.

ATLETICO MADRID

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

OBLAK 7 : Diligente su una punizione ben calciata da CR7, attento su Bernardeschi. Ordinaria amministrazione.

JUANFRAN 6.5 : Mantiene con furbizia la posizione, evitando così di avventurarsi in dinamiche complicate.

GIMENEZ 7.5 : Controlla tutto e tutti, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore di grande affidabilità. Poi, come se non bastasse, la sblocca.

GODIN 8 : Sarà l'aria di derby d'Italia, sarà semplicemente che è forte. Il solito muro che, con le buone o con le cattive, la prende sempre lui. E segna un gran goal.

FILIPE LUIS 6.5 : Spinge con parsimonia, quando lo fa sono dolori per gli avversari.

KOKE 6 : Quantità, ma anche qualità. (67' CORREA 6.5 : Dà brio alla manovra)

PARTEY 6 : L'ammonizione lo costringerà a saltare la sfida dello Stadium. Un po' troppo irruente, aspetto che deve ancora perfezionare. (61' LEMAR 6 : Pimpante).

RODRIGO 6.5 : Rispetta alla lettera le linee guida, mettendo in mostra una condizione atletica piuttosto pimpante.

SAUL 5.5 : Produce poco, affidandosi il più delle volte alla giocata più elementare. Insomma, da uno come lui ci si aspetta tutt'altro contributo.

GRIEZMANN 6.5 : Meno ispirato di altre serate, opera tra le linee. Un suo pallonetto, per poco, non fa esplodere di gioia il Wanda Metropolitano. Ma si misura con la bravura targata Szczesny. Serve, inoltre, una palla d'oro a Diego Costa.

DIEGO COSTA 5 : Pronti via si becca un giallo che non gli consentirà di partecipare alla gara di ritorno. Nella ripresa si divora un goal enorme. (58' MORATA 7 : Il VAR gli toglie il classico lampo dell'ex, si riscatta con la sponda per Gimenez).

JUVENTUS

SZCZESNY 6 : Para quello che c'è da parare, votando il partito delle preghiere quando si ritrova davanti il numero 19 biancorosso. Può poco quando deve raccogliere la palla dal sacco.

DE SCIGLIO 5.5 : Preferito a Cancelo, si limita alle chiusure. Rischia nel primo tempo su Diego Costa.

BONUCCI 5.5 : E' il più solido del pacchetto arretrato, ma traballa a intermittenza.

CHIELLINI 5 : Un suo errore, per poco, non consente a Diego Costa di fulminare Szczesny. Sorprendentemente insicuro.

ALEX SANDRO 5 : Preoccupato dai movimenti biancorossi, non accelera come da copione. Diffidato, non farà parte del match tra le mura amiche.

BENTANCUR 4.5 : Sbaglia praticamente tutto, fallendo un importante esame di crescita.

PJANIC 5.5 : Febbricitante, non vive una serata agevole. Giocate forzate e, soprattutto, diverse imprecisioni. (72' EMRE CAN 5.5 : Gli arrivano da tutte le parti)

MATUIDI 5 : Fatica, e non è una novità, a dare del “tu” al pallone. (84' CANCELO SV ).

DYBALA 6 : Si abbassa, crea, ed è sostanzialmente l'unico juventino a cercare il lampo. (80' BERNARDESCHI 6 : Subentra nel momento della disperazione e sfiora la gioia personale).

RONALDO 5 : I tifosi di casa lo beccano per qualsiasi cosa, lui risponde mostrando il cinque, ovvero il numero di Champions League vinte tra Manchester United e Real Madrid. E fa solo questo.

MANDZUKIC 4.5 : Qualche sportellata qua e là, e nient'altro. Impalpabile.