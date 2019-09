Atletico Madrid-Juventus, Higuain nervoso: calci alle transenne in allenamento

Gonzalo Higuain ha dato segnali di evidente nervosismo durante il torello, scalciando anche un collaboratore di Sarri. Bonucci lo calma.

Torello movimentato per la nell'ultimo allenamento in vista della sfida di con l' . Gonzalo Higuain, infatti, ha deto evidenti segnali di nervosismo durante la seduta di allenamento che si è tenuta martedì mattina alla Continassa prima della partenza per Madrid, dove i bianconeri debutterano in Champions League contro l'Atletico.

Nel video che gira sui social si vede Higuain letteralmente furioso durante il torello, tanto che l'attaccante ha scalciato un collaboratore di Sarri prima di prendersela con le transenne che delimitavano il campo.

A calmare per primo Higuain è stato un sorridente Bonucci che, da capitano, ha cercato di placare la furia dell'argentino che però ha continuato a inveire mentre anche il connazionale Dybala gli diceva qualcosa. L'episodio è avvenuto in un contesto di grande serenità, ma la reazione dell'argentino non è parsa scherzosa.

Higuain d'altronde non è nuovo ad episodi del genere sia in partita che in allenamento. L'ultimo risale alla vigilia della finale di poi vinta qualche mese fa col , quando lo stesso Sarri se la prese per l'eccessiva irrequietezza del Pipita.

Nonostante l'episodio di oggi, Higuain dovrebbe regolarmente essere al centro dell'attacco al 'Wanda Metropolitano' mentre per Dybala si profila la quarta panchina consecutiva tra campionato e Champions League.