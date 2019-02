Atletico Madrid-Juventus, fantasia contro Cholismo: tocca a Dybala

La Juventus si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Allegri si gioca la carta Dybala.

Assoluta dominatrice in campionato, con i suoi 13 punti di vantaggio sul Napoli e le 21 vittorie inanellate in 24 partite a fronte di 0 sconfitte, la Juventus torna a concentrarsi su quello che è per forza di cose uno dei suoi grandi obiettivi stagionali: la Champions League.

La massima competizione continentale per club è entrata nella sua fase più calda, quella dei turni ad eliminazione diretta e per i bianconeri l’ostacolo da superare agli ottavi non è dei più agevoli: c’è da superare l’Atletico Madrid di Diego Simeone, una delle grandi big del torneo.

Il doppio confronto si aprirà con la sfida di questa sera del Wanda Metropolitano. Una gara ovviamente complicata, visto l’ambiente che i campioni d’Italia troveranno a Madrid e vista anche la forza dell’avversario, ma la Juve si appresta ad affrontare i Colchoneros sapendo che ormai è tornata gotha delle più forti squadre d’Europa e Allegri è pronto a giocarsi le sue carte sfruttando quella che è una delle armi migliori del suo gruppo: la qualità.

Il tecnico bianconero infatti, affronterà il granitico 4-4-2 di Simeone con un 4-3-1-2 nel quale dal 1’ ci sarà anche Paulo Dybala. Se Cristiano Ronaldo sarà per blasone e per i suoi trascorsi al Real l’uomo più atteso della serata, l’argentino sarà l’elemento chiamato con la sua fantasia a provare a mandare in tilt i sincronismi del ‘Cholismo’. Agirà da trequartista alle spalle proprio del fuoriclasse lusitano e di Mandzukic e a lui toccherà il compito di fare da raccordo tra centrocampo e attacco, di agire insomma a tutto campo.

Per il resto, Allegri dovrebbe schierare, davanti a Szczesny, una linea difensiva composta da De Sciglio, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate come di consueto a Pjanic, che verrà affiancato a Bentancur e Matuidi.

Anche a loro toccherà il compito di arginare la fisicità della mediana dell’Atletico e di limitare lo straordinario Griezmann ed il grande ex Morata. L’ex attaccante bianconero ha faticato in questa prima parte di stagione, ma a Torino lo conoscono bene. Sa come si segna nelle serate che contano e quindi, anche a lui, andrà riservata un’attenzione particolare.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Partey, Rodrigo, Saul; Griezmann, Morata.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.