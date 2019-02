Atletico Madrid-Juventus, Dybala verso la panchina: Bernardeschi è favorito

Il goal contro il Frosinone non basta, Dybala verso l'esclusione a Madrid: Allegri pensa a uno tra Bernardeschi e Cancelo nel tridente.

Il ritorno al goal in campionato probabilmente non basterà a Paulo Dybala per strappare una maglia da titolare nell'andata degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid.

L'argentino, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere sacrificato da Allegri sull'altare dell'equilibrio tattico in favore di Bernardeschi anche se non è del tutto escluso l'utilizzo di Cancelo nel tridente con Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Non una bocciatura insomma per Dybala che, dopo due panchine consecutive, contro il Frosinone ha ritrovato goal e sorriso con tanto di esultanza alla CR7 a confermare il feeling tra i due.

Nonostante questo però Allegri a Madrid non può rischiare di sbilanciarsi e Dybala sembra quindi destinato alla panchina, pronto eventualmente a subentrare a partita in corso.

Panchina su cui mercoledì sera dovrebbero sedersi regolarmente pure Rugani e Douglas Costa. I due, reduci entrambi da leggeri problemi muscolari e out contro il Frosinone, a meno di sorprese torneranno a disposizione per la gara del Wanda Metropolitano ma non partiranno dal 1'.

In difesa infatti Allegri può di nuovo contare sulla coppia titolare Bonucci-Chiellini mentre davanti, come detto, le alternative non mancano: Bernardeschi, Cancelo o Dybala. Cristiano Ronaldo e Mandzukic, ovviamente, non si toccano.

L'emergenza infortuni alla Juventus quindi sembra finalmente un ricordo dato che contro l'Atletico Madrid l'unico indisponibile dovrebbe essere Cuadrado che ne avrà ancora per un paio di mesi.