Atletico Madrid-Juventus: dove vederla in tv e streaming

Atletico Madrid e Juventus si sfidano per l'ultima partita dell'International Champions Cup 2019: ecco tutte le informazioni utili sul match.

In attesa di ricominciare la stagione ufficiale, e di esordire a nel nuovo campionato di , la chiude la propria avventura nell'International Champions Cup 2019: l' di Diego Pablo Simeone è l'ultimo avversario dei bianconeri.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si tratta del remake della doppia sfida andata in scena in primavera per gli ottavi di finale di : l'Atletico Madrid vinse per 2-0 al Wanda Metropolitano grazie alle reti di Gimenez e Godin, ma la Juventus riuscì nell'impresa di ribaltare il risultato all'Allianz Stadium, imponendosi per 3-0 grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo.

In quest'occasione la sfida tra Atletico Madrid e Juventus è evidentemente meno sentita ed importante rispetto a quella doppia occasione: si tratta come detto dell'ultima partita dell'International Champions Cup, competizione che peraltro è stata già vinta dal , imprendibile nella classifica generale con i suoi 9 punti in 3 partite.

Sarà comunque l'ennesima occasione di vedere all'opera la Juventus contro un avversario prestigioso, dopo la sconfitta all'esordio contro il e il pareggio - con conseguente successo ai rigori - contro l' . La squadra di Sarri sarà infine impegnata nella classica sgambata di Villar Perosa contro la Primavera prima dell'inizio del nuovo campionato.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Atletico Madrid-Juventus: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Atletico Madrid-Juventus DATA 10 agosto 2019, ore 18.06 DOVE Friends Arena, Solna ( ) ARBITRO - TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO ATLETICO MADRID-JUVENTUS

La gara tra Atletico Madrid e Juventus, gara conclusiva dell'International Champions Cup 2019, è in programma sabato 10 agosto 2019, con calcio d'inizio alle ore 18.06.

Il match tra la squadra di Simeone e quella di Sarri si giocherà alla Friends Arena di Solna, in Svezia, nello stesso impianto in cui l' di Ventura perse nel 2017 l'andata dello spareggio mondiale contro i padroni di casa.

La sfida di International Champions Cup tra Atletico Madrid e Juventus sarà visibile in : a trasmetterla in maniera gratuita sarà infatti Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

L'emittente si è infatti aggiudicata i diritti dell'intera International Champions Cup: prima di Atletico-Juventus aveva già portato nelle case degli italiani, in orari diurni o notturni, i match della competizione.

Sempre Sportitalia trasmetterà Atletico Madrid-Juventus in diretta e in esclusiva, e ancora una volta gratuitamente, anche in attraverso il proprio sito internet.

Per assistere al match della Friends Arena tra i biancorossi e i bianconeri basterà essere muniti di un dispositivo come pc, tablet oppure smartphone e collegarsi a www.sportitalia.com.

Ottima notizia per Simeone, che recupera Diego Costa: il ricorso vinto dall'Atletico Madrid consentirà infatti all'ex attaccante del di essere regolarmente presente per la sfida, dopo essere stato in un primo momento escluso. Davanti dovrebbe però esserci Morata assieme a Joao Felix: il portoghese è favorito su Correa, sempre in trattativa con il . Sulla fascia destra della difesa ci sarà il nuovo acquisto Trippier.

La Juventus dovrebbe presentare il tridente formato da Cristiano Ronaldo, Higuain e Bernardeschi, con Mandzukic inizialmente in panchina. Out, almeno inizialmente, anche Chiellini, Alex Sandro e Dybala: il primo è appena rientrato dopo un infortunio muscolare, gli altri due sono tornati da poco dalla Copa America. Nel ruolo di terzino può esserci l'adattato Cuadrado, con De Sciglio a presidiare la zona opposta.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Joao Felix, Morata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.