Atletico Madrid-Juventus, De Sciglio horror: Joao Felix ringrazia

Doppietta per Joao Felix contro la Juventus, in entrambe le occasioni dopo essere riuscito a sfuggire al terzino italiano.

Si chiude con una sconfitta il ciclo di amichevoli pre-stagionali della, che prima dell'inizio del campionato affronterà comunque l'immancabile sfida a Villar Perosa con la Primavera. Contro l'Atletico sconfitta di misura, notizie positive e negative.

Se Douglas Costa è stata la nota positiva, con il brasiliano deciso a riscattare sotto Sarri l'ultima deludente stagione, a far parlare in maniera negativa di sè è stato Mattia De Sciglio, che sui social ha fatto scatenare i commenti dei tifosi bianconeri.

Su entrambi i goal dell' , siglati da un Joao Felix deciso a dimostrare di valere la spesa record operata dai Colchoneros alcune settimane fa per dimenticare Griezmann, è stato proprio De Sciglio a perdere il giocatore lusitano, erede di Cristiano Ronaldo come nuovo fenomeno portoghese.

A due settimane dall'inizio della non proprio un bel segnale per Sarri, con De Sciglio che comunque partirà come riserva del nuovo arrivato Danilo. Il terzino italiano, ex , ha comunque intenzione di lottare per una maglia da titolare, magari mostrando doti superiori a quelle mostrate contro l'Atletico.