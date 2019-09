Atletico Madrid-Juventus, i convocati: Pjanic recupera

C'è anche Miralem Pjanic tra i convocati per Atletico Madrid-Juventus. Restano a Torino gli infortunati De Sciglio, Chiellini e Douglas Costa.

Pericolo rientrato per la che contro l' , nel debutto in , potrà contare regolarmente su Miralem Pjanic.

Il regista bosniaco, uscito durante il primo tempo di -Juventus per un problema muscolare, è stato convocato da Maurizio Sarri e parte per Madrid insieme ai compagni.

Restano invece come previsto a casa gli altri infortunati De Sciglio, Chiellini e Douglas Costa. Il brasiliano ne avrà per circa un mese a causa di una lesione muscolare accusata sabato pomeriggio.

Oltre ai tre già citati non parteciperanno alla trasferta di Madrid anche Emre Can e Mario Mandzukic, entrambi rimasti fuori dalla lista UEFA.

Il croato peraltro sarebbe ad un passo dal trasferimento in e non era stato convocato neppure per la gara di campionato contro la Fiorentina.