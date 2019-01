Atletico Madrid-Juventus, brivido Godin: ma in Champions dovrebbe esserci

Non solo Bonucci, anche l'Atletico Madrid deve fare i conti con l'infortunio di un difensore titolare: ma il k.o è meno grave del previsto.

La Juventus potrebbe dover rinunciare a Leonardo Bonucci per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid potrebbe dover rinunciare a Diego Godin per la sfida di Champions League contro la Juventus. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato cambia leggermente.

Se Bonucci difficilmente sarà in campo nella gara d'andata degli ottavi di Champions che la Juventus giocherà al Wanda Metropolitano di Madrid il prossimo 20 febbraio, Godin dovrebbe farcela. L'infortunio subito contro il Getafe risulta essere infatti meno grave del previsto.

Godin ha effettuato i controlli di routine nella mattinata odierna e il suo infortunio sembra recuperabile in meno di tre settimane, anche se l'Atletico valuterà con attenzione il k.o:

"Diego Godín è stato sostituito questo fine settimana contro il Getafe. Nella mattina di lunedì 28 gennaio, il nostro capitano ha subito una risonanza magnetica alla Clinica Universitaria di Navarra, dove è stato riscontrato l'elongazione del muscolo adduttore della coscia destra".

Fondamentale per l'Atletico Madrid di Simeone, Godin è ancora titolarissimo nei Colchoneros, anche se ancora per poco tempo. Il suo contratto scade il prossimo giugno e come noto, a meno di colpi di scena, dovrebbe far parte dell'Inter nella prossima annata.

Se Godin non dovesse recuperare per la sfida contro la Juventus, caso comunque improbabile, Simeone schiererà la coppia Gimenez-Hernandez, giovani sì, ma che hanno dimostrato di poter reggere bene l'urto internazionale. Sia in Champions League che ai Mondiali della scorsa estate.

Godin salterà sicuramente le prossime gare di campionato che attendono l'Atletico Madrid, così da recuperare senza sforzi e provare ad essere al meglio per la sfida contro la Juventus. Due squadre deluse dagli ultimi risultati in finale di Champions, pronte a scontrarsi per evitare l'eliminazione già agli ottavi.