Atletico Madrid-Juventus 2-0: Gimenez e Godin puniscono i bianconeri

Ottavo d'andata amarissimo per la Juventus: Gimenez e Godin esaltano l'Atletico Madrid. Al ritorno alla formazione di Allegri servirà un miracolo.

Dal ruolo di favorita, all'impresa da dover realizzare il 12 marzo allo Stadium. La Juventus cade al Wanda Metropolitano. E lo fa malissimo. Merito dell' Atletico Madrid che, con le idee chiare, porta sul suo binario la qualificazione. Tuttavia, bianconeri assenti ingiustificati. Non brillano le individualità, malissimo la coralità. Musica per le orecchie del Cholo, che vince in tutto e per tutto il primo round con Allegri.

Simeone lo aveva detto alla vigilia: “Diego Costa non ha i 90”. Detto questo, il bomber spagnolo, preferito a Morata, si aggiudica a sorpresa una maglia da titolare nel 4-4-2. Il tecnico livornese, dal canto suo, si affida al 4-3-1-2: De Sciglio e non Cancelo, Pjanic in campo seppur con qualche linea di febbre.

E' subito battaglia, è subito partita accesa. E Diego Costa, dall'alto del suo temperamento, la scalda a modo suo: beccandosi un giallo che gli farà saltare il match di ritorno. Nonostante un inizio veemente dei padroni di casa, la Signora prende apparentemente le misure. Prima con un tentativo su punizione del fischiatissimo Ronaldo, e dopo con una zuccata di Bonucci.

I bianconeri chiamano, i biancorossi rispondono. Con un conclusione dalla distanza di Partey che, però, finisce comodamente tra le braccia di Szczesny. Successivamente, è bravo il polacco a respingere un'ottima punizione di Griezmann. Nella ripresa, l'Atletico Madrid cambia decisamente marcia. Diego Costa si divora una rete incredibile, mentre Szczesny si supera sul pallonetto di Griezmann, deviandolo sulla traversa.

Entra Morata e, per poco, non trova il classico lampo dell'ex: negatogli dal VAR per una spinta su Chiellini. Poco male, per i Colchoneros: la coppia uruguagia – Gimenez e Godin – manda ko la Signora con un doppio cazzotto sonante. Impossibile, per la Juventus di questa sera, limitare i danni. Altri due diffidati che non ci saranno al ritorno: Partey e Alex Sandro.

I GOAL

78' GIMENEZ 1-0

Da un corner si accende una mischia, e un rimpallo favorisce il centrale uruguaiano che insacca da posizione ravvicinata in scivolata.

83' GODIN 2-0

Sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti, Mandzukic rinvia corto e il futuro giocatore dell'Inter insacca da posizione defilata.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-0

MARCATORI: 78' Gimenez, 83' Godin

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak 7; Juanfran 6.5, Gimenez 7.5, Godin 8, Filipe Luis 6.5; Koke 6, Partey 6 (61' Lemar), Rodrigo 6.5, Saul 5.5; Griezmann 6.5, Diego Costa 5 (58' Morata 7. Allenatore: Simeone

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; De Sciglio 5.5, Bonucci 5.5 Chiellini 5.5, Alex Sandro 5; Bentancur 5, Pjanic 5.5 (72' Emre Can 5.5), Matuidi 5 (84' Cancelo s.v.); Dybala 6 (80' Bernardeschi 6); Mandzukic 5, Cristiano Ronaldo 5. Allenatore: Allegri

Arbitro : Zwayer

Ammoniti : Diego Costa (A), Partey (A), Griezmann (A), Alex Sandro (J)

Espulsi : nessuno