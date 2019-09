Atletico Madrid-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

La Champions League della Juventus inizia in casa dell'Atletico Madrid: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

La della di Maurizio Sarri inizia al 'Wanda Metropolitano', sede dell'ultima finale e casa dell' che rappresenta la principale avversaria dei bianconeri nel Gruppo D di cui fanno parte anche e Mosca.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La sfida tra Atletico Madrid e Juventus sta diventando una classica della Champions League. L'ultimo precedente, infatti, risale agli ottavi di finale della scorsa edizione.

Qualche mese fa la Juventus, ancora allenata da Massimiliano Allegri, era riuscita a ribaltare il 2-0 subito al 'Wanda Metropolitano' vincendo 3-0 all'Allianz Stadium grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo ed a una grande prova di squadra.

In casa però l'Atletico Madrid ha perso una sola partita in tutta la scorsa stagione (contro il ) e la Juventus nei due precedenti in Champions League a Madrid contro l'Atletico ha sempre perso senza riuscire a segnare neanche un goal. Le due squadre in estate si sono già affrontate per l'International Champions Cup: in quel caso a spuntarla è stato l'Atletico Madrid che ha vinto 1-2.

Attualmente l'Atletico Madrid è secondo in con 9 punti in 4 partite, dietro al ma davanti a Real Madrid e . Nell'ultima giornata però i Colchoneros hanno subito una brutta sconfitta in trasferta sul campo della . Non ha fatto molto meglio la Juventus che, dopo le prime due vittorie contro e , ha pareggiato in casa della al termine di una prestazione a dir poco deludente.

Nella sfida tra Atletico Madrid e Juventus gli occhi saranno puntati anche sul duello tutto portoghese tra Cristiano Ronaldo e il giovane connazionale Joao Felix, grande colpo estivo degli spagnoli e da molti considerato in proprio l'erede di CR7.

In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Juventus

Atletico Madrid-Juventus Data: 18 settembre 2019

18 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Streaming: Sky Go

ORARIO ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Atletico Madrid-Juventus, gara valida per la prima giornata del Gruppo D di Champions League, si gioca mercoledì 18 settembre 2019 al 'Wanda Metropolitano' di Madrid. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 21.

Atletico Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Lele Adani.

Al fischio finale della gara gli highlights e le interviste a tutti i protagonisti di Atletico Madrid-Juventus verranno trasmessi durante il programma 'Champions League Show' condotto da Ilaria D'Amico.

Gli abbonati a Sky potranno vedere Atletico Madrid-Juventus anche in diretta esclusiva su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà tutte le fasi di Atletico Madrid-Juventus in diretta testuale: dalle curiosità alle probabili formazioni, fino alle ufficiali e alla cronaca della gara minuto per minuto.

Simeone dovrebbe schierare il classico 4-4-2 con Joao Felix a fare coppia con Diego Costa davanti. In difesa Trippier e Renan Lodi saranno i due terzini, a centrocampo torna Thomas Partey, con Vitolo e Lemar a giocarsi una maglia. Al centro della difesa giocheranno Savic e Gimenez.

Maurizio Sarri invece dovrà sicuramente fare a meno di Chiellini, De Sciglio e Douglas Costa, inoltre Pjanic non è al meglio ma dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Per il resto l'unica novità rispetto all'undici iniziale di Firenze sarà quindi Bernardeschi nel tridente insieme a Higuain e Cristiano Ronaldo. Ancora solo panchina per Dybala. A centrocampo confermatissimi Khedira e Matuidi.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Thomas, Saul, Vitolo; Joao Felix, Diego Costa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.