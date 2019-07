Atletico Madrid, Joao Felix subito ko: costretto al cambio in amichevole

Il nuovo acquisto dell'Atletico Madrid Joao Felix è stato costretto al cambio nell'amichevole contro il Numancia dopo un duro contrasto di gioco.

Un trasferimento record per l' , uno degli acquisti più costosi nella storia del calcio: Joao Felix fa però subito tremare i suoi nuovi tifosi durante la sua prima apparizione in amichevole.

L'attaccante classe '99 è stato costretto al cambio durante il test amichevole in seguito a un duro contrasto di gioco: il portoghese è uscito dal campo zoppicando vistosamente tra gli applausi del pubblico presente.

Lo staff medico dei Colchoneros trattiene il fiato sperando che non sia nulla di grave: mercoledì l'Atletico Madrid tornerà in campo contro i messicani del Guadalajara e con ogni probabilità Joao Felix non sarà della partita.

Así dejó el campo Joao Félix, con dolor en la cadera tras sufrir un fuerte golpe: https://t.co/qhFKEKGO0J pic.twitter.com/HKp3lslBTW — MARCA (@marca) July 20, 2019

Pagato proprio questa estate ben 120 milioni di euro, l'ex rischia di dover saltare buona parte della preparazione estiva, soltanto gli esami strumentali sapranno comunicare la reale entità del problema: la sua nuova avventura in non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi.