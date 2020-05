Atlético Madrid, si ferma João Félix: problema al legamento collaterale del ginocchio

Terzo infortunio stagionale per il talento dei Colchoneros: in allenamento ha rimediato un problema al legamento collaterale mediale.

Il ritorno agli allenamenti dell’Atlético Madrid è agrodolce. Diego Simeone potrebbe non avere a disposizione João Félix per l’inizio della : il fantasista deve fare i conti con un problema al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, come ha comunicato il suo club.

“João Félix soffre di una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro di basso grado, come confermato dai test ai quali si è sottoposto presso la Clinica dell'Università di Navarra”.

[📋] PARTE MÉDICO@joaofelix70 sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado. El internacional portugués queda pendiente de evolución.



➡️ https://t.co/bIT4JYHU60 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 25, 2020

L'obiettivo del club sarà cercare di recuperarlo per la prima giornata della Liga dopo la lunga pausa. Il campionato spagnolo potrebbe ripartite nel weekend dell'11 giugno con il derby di .

Per il portoghese classe 1999 si tratta del terzo infortunio stagionale: anche in autunno aveva sofferto una distorsione al ginocchio, saltando un mese. Si era fermato nuovamente a gennaio per poco più di tre settimane.